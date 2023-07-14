Bursa'da ekmeğe yüzde 50 zam

Bursa'da 5 liraya satılan 210 gram ekmek, bugünden itibaren 7,5 TL'ye satılacak.

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Bursa'da ekmeğe zam geldi.

Sözcü'den Halil Altaş'ın haberine göre; Bursa Fırıncılar Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek 5 TL olan 210 gram ekmeğin fiyatını 7,5 TL'ye yükseltti.

Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak.

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Süte yüzde 35 zam