Yozgat'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu: Şoför kalp krizi geçirmiş

Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında yaşamını yitiren şoför Adem Tatlısu'nun ön otopsi raporu ortaya çıktı.

Kaza, önceki gece, Sivas- Yozgat kara yolunda, Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan İstanbul'a giden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı.

Kazada, şoför Adem Tatlısu ile birlikte Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül, çocuğu Eymen Kadir Hasgül, İlker Akdağ, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal ile eşi Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Direksiyon başında baygınlık

DHA'nın aktardığına göre kazanın ardından yapılan ön otopside otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun hareket halindeyken kalp krizi geçirdiği saptandı. Kazanın da kalp krizi kaynaklı meydana geldiği ortaya çıktı.

Kaza yapan otobüsün içerisinde bulunan kamera kayıtlarında da şoförün aniden elini kalbine doğru götürdükten sonra direksiyon başında baygınlık geçirdiği görüldü. Öte yandan soruşturma dosyasına eklenen görüntüler aile yakınlarına da izletildi.

Adem Tatlısu'nun 2005 yılında Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden işçi kadrosundan emekli olduğu, o tarihten bu yana da kentteki firmalarda otobüs şoförlüğü yaptığı belirtildi.

Vali dikkatsizliğe işaret etmişti

Öte yandan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazanın ardından yaptığı açıklamada, " Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz" demişti.