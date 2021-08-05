YouTube'dan A Haber'e 'hükümet tarafından fonlanmaktadır' etiketi

Google'ın da ait olduğu Alphabet Inc.'in video popüler video yayın platformu YouTube, bünyesinde A Haber'in yayınlarını “Hükümet tarafından fonlanmaktadır" etiketiyle vermeye başladı.

YouTube'da A Haber'in yayınlarının altında Wikipedi'deki Turkuvaz Medya'nın İngilizce makalesine referansla "Turkuvaz Medya Grubu tamamen veya kısmen Türk hükümeti tarafından finanse edilmektedir" ifadeleri işlendi.

YouTube'da yer alan A Haber yayınında bu etiket yer aldı.

Öte yandan Turkuvaz Medya'nın ATV gibi diğer kanallarında aynı etiket yer almadı.

YouTube söz konusu etiketleme uygulamasına 2018'de başlamıştı.

Bir miktar hükümet veya kamu finansmanı alan tüm yayın kanallarının videolarının altında bir bildirim görüneceğini daha önce duyuran YouTube bu kapsamda ABD menşei Radio Free Asia, Radio Free Europa, PBS ve Rusya menşei RT gibi kanalları etiketlemişti.