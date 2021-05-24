A Haber pes dedirtti: Kağıt toplayan çocukların görüntüleri 'iç ısıtmış'

İstanbul Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde yaşayan ve çöp konteynerlerindan kağıt toplamak zorunda kalan 5 kardeş İHA tarafından haber yapıldı. A Haber, kağıt toplayan çocukların görüntülerini "Arnavutköy'deki 5 çocuğun mutluluğu kamerada! Kağıt topladıkları el arabası eğlence aracı oldu" başlığıyla yayınladı.

A Haber'in çocukları "Kağıt toplama işini bitiren 5 kardeş dönüş yolunu eğlenceye çevirdi. Kardeşlerin en büyüğü arabayı iterken küçüklerse kağıt toplama aracına binerek doyasıya eğlendi. Kağıt topladıkları araçlarıyla vakit geçiren görüntüleri iç ısıttı" diye haberleştirmesi tepkilere neden oldu.