A Haber pes dedirtti: Kağıt toplayan çocukların görüntüleri 'iç ısıtmış'

İstanbul Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde yaşayan ve çöp konteynerlerindan kağıt toplamak zorunda kalan 5 kardeş İHA tarafından haber yapıldı. A Haber, kağıt toplayan çocukların görüntülerini "Arnavutköy'deki 5 çocuğun mutluluğu kamerada! Kağıt topladıkları el arabası eğlence aracı oldu" başlığıyla yayınladı.
A Haber'in çocukları "Kağıt toplama işini bitiren 5 kardeş dönüş yolunu eğlenceye çevirdi. Kardeşlerin en büyüğü arabayı iterken küçüklerse kağıt toplama aracına binerek doyasıya eğlendi. Kağıt topladıkları araçlarıyla vakit geçiren görüntüleri iç ısıttı" diye haberleştirmesi tepkilere neden oldu.
Arnavutköy'deki 5 çocuğun mutluluğu kamerada! Kağıt topladıkları el arabası eğlence aracı oldu pic.twitter.com/VwW7EMnx7c— A Haber (@Ahaber) May 23, 2021