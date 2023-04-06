Yöneylem anket sonucunu açıkladı: 'Seçim ikinci tura kalıyor'

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü köşesinde Yöneylem'in araştırma sonucundan notlar paylaştı.

Anket sonucuna göre Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı yüzde 54,7, kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 37,9.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Yöneylem, mevcut cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını da ölçmeye çalışmış. Kararsızlar oransal olarak dağıtıldıktan sonra, Kılıçdaroğlu’nu 46.4, Erdoğan’ı 41.6, İnce’yi 9.1, Oğan’ı 2.9 görmüş.

Bu, seçimin ikinci tura kalması demek.

İkinci turda, kararsızlar hariç, Kılıçdaroğlu 51.5, Erdoğan 41.9 oy alıyor. Kararsızlar dağıtıldığında, Kılıçdaroğlu’nun oyu 55.1’e, Erdoğan’ın oyu 44.9’a çıkıyor.

Haliyle, seçimlerin kaderini, çoklu muhalefetin rekabeti ya da ittifakı tayin ediyor.

Peki İnce’ye oy verenler ikinci turda ne yapacak?

Yöneylem’in analizine göre, bu seçmenin yüzde 60.7’si ikinci turda Kılıçdaroğlu’na oy verecek. 17.4’ü ise Erdoğan’ı destekleyecek. Kalanlar, kararsız ve sandığa gitmeyecekler."