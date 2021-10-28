Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürü 1 kilo altınla yakalanmış

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun 13 Ekim tarihinde görevinden alınmış ve ertesi gün gerçekleştirilen şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Görevinden alındıktan sonra durumdan şüphelenen Durgun'un, ihaleyi tanıdığı kişilere vererek elde ettiği parayla aldığı 1 kilo altınla kaçmaya çalışırken otoyolda yakalandığı ortaya çıktı.

Operasyonda gözaltına alınan 10 okul müdürünün, görev yaptıkları okul binalarının güçlendirilmesi ve çatı onarımı gibi işler için ödenek istediği, anlaştıkları inşaat mühendisleriyle birlikte sahte fatura düzenlenerek hayali işlerden yüklü miktarda vurgun yaptıkları da ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemle bir okuldan yaklaşık 700-800 bin TL haksız kazanç elde ettikleri kaydedildi. En ufak bir depremde yıkılma tehlikesi olduğu için güçlendirilmesi gereken okulların olduğu ancak bu okulların güçlendirilmiş gibi gösterilip paraların paylaşıldığı da ortaya çıktı. (İHA)