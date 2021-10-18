Yolsuzluk operasyonu: 87 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine yaptığı çalışmalar sonucu operasyon düzenlemiş, 200’e yakın kişi gözaltına alınmıştı.

Açılan ihalelere ‘‘fesat karıştırma’’ ve ‘‘devleti zarara uğratma’’ iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında görevden alınan eski il milli eğitim müdürünün de olduğu 87 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ANKA’nın haberine göre, devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığı iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında yolsuzluk şebekesinin lideri olduğu öne sürülen T.B., 4 gün önce görevden alınan eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D. ve kendisi gibi açığa alınan yardımcıları ile müteahhitlerin de bulunduğu 200'e yakın şüpheliyi gözaltına aldı.

'İbadet aşkıyla...'

Gözakaltına alınanlar arasında olan il milli eğitim müdürü Veysel Durgun, gözaltına alınmadan iki gün önce sosyal medyadan ''veda mesajı'' paylaşmıştı.

İşte Durgun'un söz konusu paylaşımı:

“Yaklaşık üç yıldır yürütmekte olduğum Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum. Bu süre içerisinde; müdür yardımcılarım, şube müdürlerim, ilçe müdürleri ve yöneticilerim, okul müdürü ve müdür yardımcılarım, öğretmen arkadaşlarım, tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte Adana’ya ibadet aşkıyla hizmet etmenin çabası içerisinde olduk.