‘Yolsuzluk iddialarına karışan bakan kim?’

SGK'daki yolsuzluk iddiaları tartışması Meclis gündemine de taşındı.

CHP'li Bursa Milletvekili Erkan Aydın, yolsuzluk iddialarına bir yakınının adı karışan bakanın kim olduğunu sordu ve soru önergesinde şunlara yer verdi:

"Basında yer alan haberlere göre; Sağlık Bakanlığı’nın, bir medikal şirketin kamuyu 1 milyar lira zarara uğrattığı bilgisini SGK’ninn bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirdiği, bunun üzerine SGK’de geniş çaplı bir soruşturma ve inceleme operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Görevde olan bir bakanın yakın akrabasının, kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla inceleme başlatılan şirketin ortağı olduğu ifade ediliyor. SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevli 7 müfettişin, Tıbbi Cihaz Dairesi başta olmak üzere ilaç ve genel sağlık alanlarındaki ilgili dairelerde soruşturmalarına devam ettiği, bakanlığın yolsuzluk iddialarıyla ilgili ciddi belge desteği sağladığı öğrenildi.

Bu bağlamda;

• Soruşturma ve inceleme sonucunda hangi bulgulara ulaşıldı?

• Soruşturma sırasında kaç kişi görevden alındı? Bu kişilerin görevleri nelerdir?

• Kamuyu zarara uğratan şirket hangi bakanın yakınıdır?

• Söz konusu bakan gerek Sağlık Bakanlığı’na gerek SGK yetkililerine baskı yapmış mıdır, telkinde bulunmuş mudur?"