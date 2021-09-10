SGK'daki büyük yolsuzluk sonrası görevlerinden alındılar

SGK'da milyarlarca liralık usulsüz ilaç ve tıbbi cihaz ödemeleri yapıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Çok sayıda yönetici görevden alındı, 3 hastaneye para cezası kesildi.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, AKP ve global ilaç şirketlerinin kanser ilaçları vurgununu belgesiyle ortaya çıkarmasından sonra SGK'da görevden alınanlar listesini paylaştı.

Yavuzyılmaz listeyi şöyle sıraladı:

SGK Başkanı

İlaç Daire Başkanı

Sağlık Hiz. Daire Başkanı

SGK Tıbbi Cihaz Dairesi Başkanı

Sağlık Bakanlığı'nın, bir medikal şirketin kamuyu 1 milyar lira zarara uğrattığı bilgisini SGK'nın bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirmesi üzerine SGK'da geniş çaplı bir soruşturma ve inceleme operasyonu başlatılmıştı.

Halen görevde olan bir bakanın yakın akrabasının, kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla inceleme başlatılan şirketin ortağı olduğu ifade ediliyor. SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görevli 7 müfettişin Tıbbi Cihaz Dairesi başta olmak üzere ilaç ve genel sağlık alanlarındaki ilgili dairelerde soruşturmalarına devam ettiği, Sağlık Bakanlığı'nın yolsuzluk iddialarıyla ilgili ciddi belge desteği sağladığı öğrenildi.