'Yolları ayırırız' demişti: Erdoğan bu kez AB ile açılan 'fırsat penceresi'nden dem vurdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren bazı "düşünce kuruluşu" temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Burada konuşan Erdoğan "İçinde bulunduğumuz kritik dönemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz" dedi.

Erdoğan "Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin canlandırılmasının önemini vurgulamaya devam ediyoruz. Şüphesiz tek başına bizim istememiz yeterli değildir. Bu gayretlerimizin hedefine ulaşmasında AB'nin tavrı da belirleyici olacaktır" ifadelerini kullandı.

'Yolları ayırabiliriz' demişti

Erdoğan ABD seyahati öncesinde düzenlediği basın toplantısında Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunun sorulması üzerine "Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz" demişti.

'Biden ile görüşmelerde tıkanıklıkların önemli kısmını aştık'

Öte yandan Erdoğan ABD'de katıldığı yuvarlak masa toplantısında "ABD ile işbirliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Biden'la görüşmelerde tıkanıklıkların önemli kısmını aştık, temaslarımızı arttırma kararı aldık" dedi.

Erdoğan "Her iki ülke için de tehdit kaynağı olan terör konusunda işbirliğimizi güçlendireceğiz" diye belirtti.