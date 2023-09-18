AB ziyareti kriz yaratmıştı: Gürcistan Cumhurbaşkanı hakkında azil süreci başladı

Gürcistan'da Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin kendi kararıyla geçen ay sonunda Avrupa ülkelerine başlattığı ziyaret ülkede kriz yaratmıştı.

Gürcistan hükümetinin Zurabişvili hakkında azil sürecini başlatmak üzere Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptığı bildirildi. Gürcistan Anayasa Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zurabişvili hakkında azil sürecini başlatmak için milletvekillerinin mahkemeye başvuru yaptığı belirtildi.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı ve milletvekilli İrakli Kobakhidze ile Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili başta olmak üzere toplam 80 milletvekillinin imzaladığı dilekçenin, Anayasa Mahkemesi tarafından inceleneceği kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Dava, Anayasa Mahkemesi Genel Kuruluna devredildi. O da konuyu değerlendirecek ve sonucunu bir ay içinde parlamentoya sunacak."

'Cumhurbaşkanı hükümetle çalışmadan dış politika yürütemez'

Gürcü Hayali Partisi Başkanı Kobakhidze, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin Ağustos'un sonunda Avrupa ülkelerine başlattığı ziyaret programına tepki göstermişti.

Ülkede parlamenter sistemin olduğuna dikkati çeken Kobakhidze, anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın hükümetle koordineli çalışmadan dış politika yürütme hakkına sahip bulunmadığını belirtmişti.

Zurabişvili'nin sadece kendi kararına göre Avrupa'da görüşmeler yapmaya gittiğini kaydeden Kobakhidze, anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle cumhurbaşkanına yönelik azil süreci için harekete geçtiklerini bildirmişti.

Anayasaya göre Gürcistan Cumhurbaşkanı'na yönelik azil sürecinin başlatılması için 150 kişilik parlamentoda 50 milletvekilinin imzası, sürecin tamamlanması için de 100 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Buna göre, parlamentoda sadece 84 koltuğa sahip iktidar partisi Gürcü Hayali'nin muhalefet partilerinden destek alması gerekecek.

Zurabişvili: Hiçbir yere gitmiyorum

Zurabişvili Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesinin ardından Brüksel'de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelmişti.

Hakkında azil sürecini başlatacağını duyuran hükümete tepki gösteren Zurabişvili 7 Eylül'de yaptığı açıklamada "Hiçbir yere gitmiyorum. Herkesin, benim istifa etmem hayalini unutması gerektiğini düşünüyorum" demişti.

Avrupa ülkelerine kendi imkanlarıyla gittiğini ve orada Gürcü halkının iradesini temsil ettiğini iddia eden Zurabişvili, "Rusya'nın etkisinden uzaklaşması için Gürcistan'ın AB ile entegrasyon çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini" öne sürerek "ülkenin AB üyeliği için herkesin birlikte yürümesi gerektiğini" kaydetmişti.

Zurabişvili, "Eğer hükümet bunu anlayıp alışacaksa çok iyi olur. Değilse de belki onun da geleceği buna bağlıdır" demişti.