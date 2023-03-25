Yolcu360’ta taşeron Webhelp eliyle işçi düşmanlığı

Taşeron firmaların paravanlığında sağlanan emek sömürüsü katlanarak devam ediyor. Call center hizmeti veren taşeron firma Webhelp çalışanlarının hakkını gasp ederken, buradan hizmet alan Yolcu360 Araç Kiralama Şirketi yaşanan emek sömürüsüne göz yumuyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile yaklaşık 3 ay önce mücadeleye başlayan Webhelp işçileri yemek ücretleri ve mola düzenlemesi konusunda kazanımlar elde etmiş olsa da şartların hâlâ yetersiz olduğunu belirterek mücadeleye devam edeceklerini duyurmuştu.

İşçi düşmanı tavırlarında ısrar eden Webhelp şimdi de kod 46’yı kullanarak Yolcu360 Araç Kiralama Şirketi’nde çalışan işçileri işten çıkardı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak yaşadıklarını anlatan Webhelp çalışanları, haksız işten çıkarılma süreçlerini ve öncesinde yaşadıklarını anlattılar.

İş akdinin kod 46 ile sonlandırıldığını kendisine bildirilmediğini belirten işçilerden biri, durumu başka bir arkadaşının kod 46 ile çıkarıldığını öğrendikten sonra fark ettiğini söyledi.

Teknik aksaklıklar sonucu oluşan sorunların işçilere mâl edildiğini kaydeden işçi, böyle durumlarda çalışanların uyarı, prim kesintisi hatta işten çıkarma ile karşılaşabildiklerini belirtti.

Yolcu360 Araç Kiralama Şirketi’ne hizmet veren Webhelp çalışanının Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaştırdığı çalışma saatleri çizelgesi

'Bizden kaynaklanmayan aksaklıkların faturası yine bize kesiliyordu'

Uzun çalışma saatlerinde görev tanımı dışındaki işleri de yapmak zorunda bırakıldığını anlatan işçi şu ifadeleri kullandı:

“Normalde departman olarak bir ayrışma var. Ama bizim departmanımızda bir belirsizlik var. Kendi departmanımız dışında diğer departmanların da işlerini yürütmek durumunda kaldık. Birden fazla kişinin işini üstlenirken bize bir de satış hedefi veriliyordu. Benim çalıştığım departmanda süregelen teknik aksaklık müşteri memnuniyetsizliğine neden oluyordu. Müşteri memnuniyetsizliği de işten çıkarmaya varan sonuçlar yaratabiliyor. Dolayısıyla bizden kaynaklanmayan aksaklıkların faturası yine bize kesiliyordu.”

Kod 46 ile işten çıkarılan bir diğer Webhelp çalışanı ise sürecin işine son verilmesinden yaklaşık bir buçuk ay önce gerçekleşen bir müşteri görüşmesinin gerekçe gösterilerek ücretsiz izne çıkarılmak istenmesi ile başladığını ifade etti.

Müşteri memnuniyetsizliği yönündeki iddia üzerine kendisinden istenen savunmayı verdiğini kaydeden işçi, işten çıkışına dair bilgilendirilmeden şirketin WhatsApp gruplarından çıkarıldığını söyledi.

Yaşadıkları karşısında uğradığı haksızlığa karşı yönetici ile arasında bir tartışma yaşandığını belirten işçi, bu tartışmanın ardından kendisinden yeni bir savunma istendiğini ve bu savunmayı da yaptığını aktardı.

İşçinin savunmasının bir bölümü

Savunmasının hemen ardından işten çıkarıldığı kendisine gönderilen tebligat ile bildirilen işçi, burada yer alan “Savunma talep yazısı tarafınıza tebliğ edilmiş olup, savunma yazmaktan imtina ettiğiniz görülmüştür” ifadelerinin yanlış olduğunu, savunma verdiği halde savunma yazmadığı yönündeki ifadelerin olduğu gibi, kod 46 ile çıkarılmasına yönelik diğer ithamların da asılsız ya da çarpıtılmış olduğunu belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı temsilcileri ile görüşen işçiler, tüm bu hususlar ve daha fazlasına ilişkin örneklerin kamuoyuyla paylaşılması, gerek alt işveren olan Webhelp’in çalışanlarının ve gerekse asıl işveren olan Yolcu360 firmasının işçi düşmanı politikalarına ilişkin çalışanların haklarının savunması gerektiğini bu yüzden sessiz kalmayıp hakları için her türlü mücadeleyi yapacaklarını ifade ettiler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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