Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde çalışanlara kurtlu yemek

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne bağlı Tınaztepe kampüsü polikliniğinde işçilerin yemeklerinden kurt çıktı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan hastane çalışanı bir sağlık emekçisi, çalışanlara yönelik koşulların git gide zora sokulduğu hastanede geçtiğimiz günlerde bir yenisinin eklendiğini, yemeğin içinden kurt çıktığını belirtti.

“Çalışanlar artık gelinen noktada ceplerinden para harcayarak yemek yemek zorunda kalıyor” diyen hastane çalışanları, hastane yönetiminin yemekler ve diğer tüm olumsuz çalışma koşulları hakkında adım atması gerektiğini, yoksullaşmanın her gün arttığı günlerde dışarıdan yemek yemek istemediklerini, o yüzden yemeğin sağlıklı koşullarda yapılmasını istediklerini ifade etti.

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