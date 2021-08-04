Yolcu otobüsünde cinsel saldırı!

Muğla'dan Zonguldak'a giden yolcu otobüsünde seyahat eden 24 yaşındaki kadın, cinsel saldırıya uğrarken, Zonguldak'ta otobüsten iner inmez polise şikayette bulundu.

Otobüsün muavini B.K. polisler tarafından gözaltına alındı.

İfadesi alınan B.K genç kadına cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti. B.K.'nın daha önce de cinsel suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında karşılaştırma yapılması için B.K.'dan DNA örneği alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı.