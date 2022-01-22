Yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Kaza, sabah saat 04.15 sıralarında yaşandı. Ağrı'dan Bodrum'a giden Naif Y. idaresindeki 04 AAG 017 plakalı otobüs, Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında buzlanma nedeniyle kayarak şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada otobüs sürücüsü ile 3 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kontrolden çıkan otobüsün devrilmemesi büyük bir faciayı önledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)