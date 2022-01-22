Nevşin Mengü: Erdoğan'ın o sözleri için gazetecilere 'bunu yazmayın' denildi, video sızdı

Nevşin Mengü, Erdoğan'ın Sezen Aksu sözlerine ilişkin camideki gazetecilere 'bunu yazmayın' denildiğini, sonrasında olayın sosyal medya üzerinden sızdığını dile getirdi.

Haber Merkezi

Gazeteci Nevşin Mengü, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sezen Aksu’ya yönelik “Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. Dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir” sözlerini söylediği videoya ilişkin açıklamada bulundu.

FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında konuşan Mengü, “Bana gelen bilgiye göre Cumhurbaşkanı, Sezen Aksu hakkında açıklama yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı basın müşaviri camide bulunan muhabirlere, ‘Bunu yazmayın, Fahrettin Bey de yazılmasını istemiyor’ diyor. Olay sosyal medya aracılığıyla sızıyor. Bir de bu sızan kısmı. Kim bilir sızmayan neler söyleniyor” ifadesini kullandı.

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Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir