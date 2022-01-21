AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.
Independent Türkçe’nin yayınladığı videoda, namaz sonrası yaptığı konuşmada Erdoğan, sanatçı Sezen Aksu’yu isim vermeden hedef aldı.
Erdoğan şunları söyledi:
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir
Erdoğan, 'Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.
Independent Türkçe’nin yayınladığı videoda, namaz sonrası yaptığı konuşmada Erdoğan, sanatçı Sezen Aksu’yu isim vermeden hedef aldı.
Erdoğan şunları söyledi: