Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir

Erdoğan, 'Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Independent Türkçe’nin yayınladığı videoda, namaz sonrası yaptığı konuşmada Erdoğan, sanatçı Sezen Aksu’yu isim vermeden hedef aldı.

Erdoğan şunları söyledi:

“Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da haddini bildirmek bizim görevimizdir.”

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