Yolcu otobüsü devrildi: 33 yolcu yaralı

Uşak-Ankara karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi, ilk belirlemere göre 33 yolcu yaralandı.

Haber Merkezi

Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Uşak-Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak devrildi.

İlk belirlemelere göre kazada 33 kişi yaralandı.

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