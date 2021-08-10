Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Uşak-Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak devrildi.
İlk belirlemelere göre kazada 33 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yolcu yaralı
Uşak-Ankara karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi, ilk belirlemere göre 33 yolcu yaralandı.
Haber Merkezi
Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Uşak-Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak devrildi.
İlk belirlemelere göre kazada 33 kişi yaralandı.