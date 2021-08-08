Balıkesir Valiliği, kentte bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla attığını duyurdu.
Valilik, kaza sonucunda 11 kişinin kaza yerinde, 3 kişinin hastanede olmak üzere 14 kişimim yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Ali Ufuk Arikan - Otmanlar/Sazak
Haber Merkezi
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı
Balıkesir’de yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucunda 14 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
Balıkesir Valiliği, kentte bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla attığını duyurdu.
Valilik, kaza sonucunda 11 kişinin kaza yerinde, 3 kişinin hastanede olmak üzere 14 kişimim yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin yaralandığını açıkladı.