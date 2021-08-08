Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı

Balıkesir’de yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucunda 14 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Balıkesir Valiliği, kentte bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla attığını duyurdu. 

Valilik, kaza sonucunda 11 kişinin kaza yerinde, 3 kişinin hastanede olmak üzere 14 kişimim yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin yaralandığını açıkladı.

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