Yolcu, kabin ekibine saldırınca uçak acil iniş yaptı

THY'nin İstanbul-Singapur seferini yapan uçak, alkollü olduğu iddia edilen bir yolcunun kabin ekibine saldırması nedeniyle Hindistan'a acil iniş yaptı.

Haber Merkezi

THY'nin İstanbul-Singapur seferini yapan, 345 yolcusu bulunan TK54 sefer sayılı uçağında bulunan ve alkollü olduğu bildirilen Ukrayna uyruklu yolcu, seyahat esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle taşkınlık çıkardı.

Yolcunun, kendisini uyaran kabin ekibine saldırması üzerine uçağın kaptan pilotu, "kural dışı yolcu" olduğunu bildirerek, Hindistan'ın Chennai Havalimanı Kulesi'nden acil iniş talebinde bulundu.

Havalimanına sorunsuz inen uçakta taşkınlık çıkaran yolcu, Hindistan polisi eşliğinde uçaktan indirildi.

THY uçağı, yaklaşık 2 saatlik gecikmenin ardından seferini tamamlamak üzere tekrar Singapur'a hareket etti. (AA)

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