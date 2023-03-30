TKP: NATO’nun genişlemesini değil NATO’dan çıkışı oylayın

Türkiye Komünist Partisi (TKP), bugün TBMM Genel Kurulu'nda onaylanması beklenen Finlandiya'nın NATO'ya katılımı sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin protokolün "gayri meşru" olduğu belirtilen TKP açıklamasında, "Türkiye seçim sürecindedir. Meclis birkaç hafta sonra tümden değişecektir. Konunun yangından mal kaçırır gibi Meclis Genel Kurulu’na getirilmesi kabul edilemez" denildi.

TKP açıklamasında, "Sonuç hep aynı. Erdoğan’ın kişiliksiz dış politikası ülkemizi bir kez daha emperyalist hesapların ortasına atıyor" ifadelerini kullandı.

NATO'nun bir terör örgütü olduğunu vurgulayan TKP, "NATO'nun kurulduğu günden bu yana açık ya da kapalı, ülkelerin iç işlerine müdahalelerde bulunduğunu, suikastler ve darbeler düzenlediğini, eşitlik ve özgürlük talep eden emekçilere saldırdığını" hatırlattı.

TKP'nin bir suç örgütü olan NATO'dan çıkılmasının gerektiğini savunduğu ifade edilen açıklamada, "TKP ilk günden itibaren ülkemizin bu suç örgütünden çıkması gerektiğini savunmaktadır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir şey oylanacaksa bu NATO’nun genişlemesi değil Türkiye’nin NATO’dan çıkışı olmalıdır" denildi.

'NATO’nun genişlemesini değil NATO’dan çıkışı oylayın'

"Ne mevcut iktidarın ne diğer düzen partilerinin bunu yapamayacağını biliyoruz. Türkiye Komünist Partisi ise bu konuda çok nettir. Türkiye NATO’dan çıkacak" vurgusu yapılan TKP'nin açıklaması şu şekilde:

"Bugün Meclis’te NATO’nun genişlemesi oylanacak. Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin protokolü onaylayan kanun teklifi Meclis genel kurulunda görüşülecek.

Bu oylama gayri meşrudur. Türkiye seçim sürecindedir. Meclis birkaç hafta sonra tümden değişecektir. Konunun yangından mal kaçırır gibi Meclis Genel Kurulu’na getirilmesi kabul edilemez.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra NATO’nun Kuzey Avrupa’da İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği ile genişleme girişimi, savaşın uzayıp bölgede gerilimin süreklileşmesini hedefliyor. Başta ABD olmak üzere, batılı emperyalistler bu savaşın bitmesini istemiyor.

Öte yandan NATO’nun İsveç ve Finlandiya üyelikleriyle genişlemesi gündemini Erdoğan, başından itibaren iç politika malzemesi olarak kullandı. Bazen veto kartı açarak milliyetçi hamasete soyundu, bazen de uyumlu partner olarak emperyalist merkezlere yaranmaya çalıştı. Sonuç hep aynı. Erdoğan’ın kişiliksiz dış politikası ülkemizi bir kez daha emperyalist hesapların ortasına atıyor.

NATO bir terör örgütüdür. Kurulduğu günden bu yana açık ya da kapalı, ülkelerin iç işlerine müdahalelerde bulunmuştur. Suikastler düzenlemiştir. Darbeler tezgahlamıştır. Uyuşturucu trafiğini yönlendirmiştir. Emekçilerin hakları için bir araya geldiği, eşitlik ve özgürlük talep ettiği her yerde kan dökmüştür.

TKP ilk günden itibaren ülkemizin bu suç örgütünden çıkması gerektiğini savunmaktadır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir şey oylanacaksa bu NATO’nun genişlemesi değil Türkiye’nin NATO’dan çıkışı olmalıdır.

Ne mevcut iktidarın ne diğer düzen partilerinin bunu yapamayacağını biliyoruz.

Türkiye Komünist Partisi ise bu konuda çok nettir.

Türkiye NATO’dan çıkacak.

Yurt dışında NATO operasyonları kapsamında görev yapan askerlerimiz geri çağrılacak.

Ülkemizdeki Amerikan üsleri kapatılacak. İncirlikteki nükleer silahlar sökülecek.

Başka ülkenin topraklarında hesabı olanlarla işbirliği yapılmayacak.

Yurtseverlik bunu gerektirir."