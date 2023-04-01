Yol çalışmasıyla gündem olan Kapadokya şimdi de maden tehdidi altında

Yol çalışmaları nedeniyle zarar gören Kapadokya’ya şimdi de madenciler göz dikti.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde faaliyet gösteren ve maden ocağının kapasitesini artırmak istenen şirket özel kanunla korunan Kapadokya’nın sınırları içerisine girdi.

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, Kapadokya alanının tarihî ve kültürel değerleri korumak amacıyla çıkarılan 7174 sayılı kanun kapsamında korunan alana giren şirket, söz konusu bölgede çalışma yapmayacağını öne sürdü. Ayrıca bölgede birçok başka maden ocağı bulunuyor.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi, Mazı Köyü’nde Ponza Ocağı işleten Nueva Bims A.Ş. kapasite artırımı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Başvuruyu inceleyen Bakanlık, sürecin sonuna gelerek nihai kararı vermek için ÇED dosyasını askıya çıkardı. Askıya çıkan proje dosyasına 10 gün boyunca itiraz edilebilecek.

24,59 hektarlık alanda çalışma yürüten şirket, yaklaşık 3 buçuk artırarak 84 hektara çıkarmak istiyor. Yıllık ponza üretim ise 1 buçuk milyona çıkartılacak.

Tarım ve mera arazi

ÇED alanı Kapadokya sınırlarına girdiği itiraf edilen ÇED dosyasında, “7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun kapsamında belirlenen B bölümünün batı ucu girmektedir. B bölümüne 20 m mesafe bırakılarak mevcut ÇED alanı içerisinde 1,74 hektarlık alanda çalışma yapılmayacaktır” denildi. Öte yandan kapasite genişletilmek istenen bölge tarım, mera ve Hazine arazilerinden oluşuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya, uzmanların tüm uyarılarına rağmen yapılan yol çalışmaları sırasında zarar gördü. Maden ocaklarının kuşattığı bölgede Kapadokya sınırlarında birçok işletme bulunuyor. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, planlanan projeye sınır, Mesko Maden ve İnci Madencilik adlı şirketlerin maden ocakları ile mobil eleme tesisleri bulunuyor. Bölgede tozumayı ve trafiği artıracak olan maden ocağı için kamyonlar günde 200 sefer yapacak.

Proje için toplam 4 buçuk milyon TL harcayacak olan Nueava Bims adlı şirket, 2 milyon 695 bin TL’sini mülkiyet izni için verecek. Kapadokya’ya zarar verecek olan şirket milyonlarca TL kazanacak. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre şirket yılda 37 buçuk milyon TL kazanmayı amaçlıyor.