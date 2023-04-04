YÖK'ten burs hamlesi: Lisans ve lisansüstü bursları artırıldı

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala kesenin ağzını açan AKP iktidarı öğrenci burslarını da artırdı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere verilen burs miktarlarının, 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırıldığını duyurdu.

Buna göre, 100/2000 YÖK Doktora Bursu, çalışanlar için 910 TL’den 2 bin 500 TL’ye, çalışmayanlar için 3 bin 825 TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Daha önce 1000 TL olan YÖK Lisans Destek Bursu bin 875 TL’ye çıkarılırken, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı bin 500 TL’den 2 bin TL’ye yükseltildi.

YÖK Destek Bursu’ndan YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlanıyor.

Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için bin 500 TL olan burs miktarı 2 bin TL’ye; yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 300 TL olan burs miktarı 3 bin 500 TL’ye, doktora öğrencileri için ise 3 bin 500 TL olan burs miktarı ise 6 bin TL’ye yükseltildi.