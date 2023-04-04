Erdoğan-Şimşek bir kez daha görüştü: Destek mi verecek?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay seçimlerden sonra ekonominin başına getirmeyi istediği eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AKP Genel Merkezi’nde görüşmüştü. Görüşmenin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmenin 'olağan' olduğunu belirterek Mehmet Şimşek'in aktif siyaseti düşünmediğini ifade etmişti.

Mehmet Şimşek ile ikinci bir görüşme yapıldığı kulislerinin ardından bugün Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat o görüşmenin kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiğini yazdı.

Fırat, yazısında şunları kaydetti:

"İçeride depremin yaraları sarılırken, dış gelişmelere nasıl yön verilecek, nasıl inisiyatifler geliştirilecek? Ez cümle ehliyet, liyakat ve tecrübe önümüzdeki dönemin sorunlarının çözümü için vazgeçilmez unsurlar olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek ile ikinci görüşmesini yaptı. Şimşek’in rahatsızlığı olduğunu, tedavi gördüğünü daha evvel yazmıştım. Stresten uzak durması gereken Şimşek’in, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda; kabinede yer almasa da yeni ekonomik programın yazımında önemli bir rol alacağını belirteyim. Şimşek’in yeni program için her türlü desteği vereceğini söylediği belirtiliyor."