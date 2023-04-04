Yandaş yazardan Erdoğan'a: Şu acı haberi vermek zorundayım...

Yandaş yazar Fuat Uğur, tv100'de yayımlanan yazısında AKP'ye uyarılarda bulundu.

Uğur, "AK Parti’ye milletvekili adayları uyarısı: MİLLET HEMŞERİCİLİKTEN BIKTI!" başlıklı yazısında, "Şu acı haberi vermek zorundayım parti yönetimine ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a: Bazı illerde insanlar o kadar kızgın ki bize yeniden aday olması beklenen mevcut milletvekillerinin adını gönderip, 'Filanca isim sakın aday olmasın, çünkü burada insanlar onun hemşerilerinden o kadar çektiler ki o da kim vurduya gidebilir' diyorlar" ifadesini kullandı.

Uğur, yazısına şöyle devam etti:

"Şikâyet edilen bazen bir belediye başkanı, bazen AK Parti il ya da ilçe başkanları ve yöneticileri, bazen de vali ya da kaymakamlar olmakta.

Bu yüzden milletvekili adaylarının tespit edileceği il ve ilçelerde mevcut belediye başkanlarının performanslarına, onların hemşerilik bağlarına bakıp ona göre karar vermekte fayda var. Bu kadarını söyleyip geçeyim. Çünkü milletvekili adaylarının belirlenmesinde AK Parti’ye oy veren seçmenlerin pek çok beklentisi var.

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Son zamanlarda, AK Parti’nin 280 küsür milletvekilinden şimdiye kadar hiç görmediğim simalar ortaya çıkıp, yeniden aday olabilmek için ekranlarda boy gösterince bu uyarıları yapmak bir kere daha elzem oldu."

Uğur adayın nasıl olması gerektiği konusunda ise "Parti içinde güçlü isimlerin, milletvekillerinin, bakanların akrabası, oğlu, kızı, kardeşi, annesi, babası, yakını, hemşerisi olmamalı. Adayımızı mütevazı yaşamından, alçak gönüllülüğünden, yardım severliğinden ve sivil toplum çalışmalarındaki faaliyetlerinden tanımalıyız. Adayımız, hangi meslekte olursa olsun kendi branşında başarılı ve liyakatli olmalı" dedi.