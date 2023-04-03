Metropoll anketi: Cumhur İttifakı Millet İttifakı'ndan 4,5 puan önde

Türkiye, 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.
Seçime 41 gün kala anket şirketleri yaptıkları kamuoyu çalışmalarını paylaşmaya başladı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar 11-14 Mart tarihlerinde yaptıkları anket sonuçlarını paylaştı:
"Metropoll'ün 11-14 mart tarihleri arasında alan çalışmasını gerçekleştirdiği Mart ayı araştırmasına göre Cumhur İttifak'ının oyu yüzde 42,1, Millet İttifak'ının oyu yüzde 37,6'dır."
Metropoll'ün 11-14 mart tarihleri arasında alan çalışmasını gerçekleştirdiği Mart ayı araştırmasına göre— Ozer Sencar (@ozersencar1) April 3, 2023
Cumhur İttifak'ının oyu %42.1, Millet İttifak'ının oyu %37.6'dır. https://t.co/Icz5F8UlCc