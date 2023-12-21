Yoksulluk maaşı ihtiyacı olmayanlara verildi: Soruşturmadan adını sildiren müdür görevden alındı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde Sinan Yılmaz adlı memur, 2016’dan itibaren ihtiyacı olmayan birçok kişiye “sosyal-ekonomik destek” adı altında maaş bağlanması için “düzmece raporlar” hazırladı. Dönemin İl Müdürü Şermin Zil ve İl Müdür Yardımcısı Cemil İlbaş ile birçok bürokratsa onay verdi, onlarca kişiye maaş bağlandı.

Sinan Yılmaz’ın ablaları Zahire Y. ile Behice A. ile yeğenlerine dahi maaş bağladığı belirlendi. Bakanlıkta görevli memurlar yoksul ve ihtiyaç sahibi olmadığı halde maaş bağlananları buldu. 12 Mart 2021 tarihinde bir rapor hazırlandı. Raporda, kamu kurumunda bazı dosyaların kaybolduğu ve bulanamadığının da altı çizildi.

Birgün'de yer alan habere göre, skandala adı karıştığı halde müdür yardımcılığından Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne terfi eden Cemil İlbaş görevden alındı. İlbaş’ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emrine alınıp Ankara’ya atandığı öğrenildi.

Cemil İlbaş'ın sahte raporlardan kendi ismi ile dönemin diğer müdürlerinin isimlerinin çıkarılmasını istediği belirtilmişti.