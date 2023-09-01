Yoksulluk maaşı ihtiyacı olmayanlara verildi: Müdür soruşturmadan adını sildirip terfi etti

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde Sinan Yılmaz adlı bir memur, 2016’dan itibaren ihtiyacı olmayan birçok kişiye “sosyal-ekonomik destek” adı altında maaş bağlanması için “düzmece raporlar” hazırladı. Dönemin İl Müdürü Şermin Zil ve İl Müdür Yardımcısı Cemil İlbaş ile birçok bürokratsa onay verdi, onlarca kişiye maaş bağlandı.

Birgün'de yer alan habere göre, Sinan Yılmaz’ın ablaları Zahire Y. ile Behice A. ile yeğenlerine dahi maaş bağladığı belirlendi. Bakanlıkta görevli memurlar yoksul ve ihtiyaç sahibi olmadığı halde maaş bağlananları belirledi. 12 Mart 2021 tarihinde bir rapor hazırlandı. Raporda, kamu kurumunda bazı dosyaların kaybolduğu ve bulanamadığının da altı çizildi.

Skandala adı karıştığı halde müdür yardımcılığından Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne terfi eden Cemil İlbaş ile İl Müdür Yardımcısı olarak göreve devam eden Tamer Ekinci’nin, raporu hazırlayan memurları tehdit ettiği iddia edildi. İlbaş, raporlardan kendi ismiyle dönemin diğer müdürlerinin isimlerinin çıkarılmasını istedi.

Ardından raporu hazırlayan memurlar, raporu değiştirmek zorunda kaldı ama dilekçe vererek yaşadıklarını kayıt altına aldırdı. Yolsuzluğu tespit eden memurlar verdikleri dilekçede yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Cemil İlbaş isimlerinin tamamen rapordan çıkarılmasını söylemiştir. Bunun üzerine makamlarının gücünü kullanarak ileride iftira ve yalanlar üzerinden, üzerimizdeki baskı, tehdit ve mobbing olaylarının artacağını düşünerek istemeyerek de olsa meslek hayatımızın tehlikeye girmemesi adına rapor İl Müdürü Cemil İlbaş’ın istediği şekilde değiştirilmiştir.”

Ayrıca Cemil İlbaş aynı zamanda Erzurum İmam Hatipliler Derneği Başkanlığı ile Önder İmam Hatipliler Derneği Erzurum İl Temsilciği görevlerini yürütüyor.