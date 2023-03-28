Yoksulluğun resmi verisi: Sosyal yardıma muhtaçların sayısı katlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım verileri, derinleşen ekonomik krizi gözler önüne serdi.

BirGün'de yer alan habere göre 2019’da 688 bin 507 olan gıda yardımı alan kişi sayısı yüzde 36 artarak 2023 yılı itibarıyla 936 bin 683’e dayandı.

İhtiyaç sahibi hanelerin elektrik fatura giderlerine destek olmak amacıyla yürütülen, “Elektrik Tüketim Desteği” kapsamındaki hane sayısında 2019-2022 döneminde kaydedilen artış oranı yüzde 174 oldu. Buna göre, 2019 yılında elektrik tüketim desteğinden 1 milyon 343 bin 109 hane yararlanırken 2023 yılı itibarıyla bu destekten 3 milyon 690 bin 582 hane yararlandı.

2019 yılında 22 bin 413 olan barınma yardımı alan kişi sayısı yüzde ise 19 arttı. “Oturulamayacak derecede bakımsız ve eski” konutlarda yaşadığı belirtilen kişi sayısı 26 bin 688’e ulaştı.