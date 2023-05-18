YÖK muhalefete kulak verdi: Bahar dönemi sınavları 1 Haziran'dan sonra yapılacak

İYİP ve CHP'nin 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçim sebebiyle, üniversitelerin bahar dönemi sınavlarının ertelenme çağrısına Yüksek Öğretim Kurumu'ndan (YÖK) yanıt geldi.

Üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran’dan sonra yapılmasına karar verildi.

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından "YÖK ve Üniversitelere partimizin çağrısıdır" notuyla yaptığı paylaşımda, "28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Üniversite öğrencilerimizin bu hakkı yerine getirebilmeleri için bu döneme denk gelen sınavların ertelenmesi ve/veya online şekilde yapılması gereklidir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel de üniversitelerde final sınavlarının ertelenmesi gerektiği ile ilgili çağrıda bulunmuştu.