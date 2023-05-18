CHP'den YÖK'e seçim çağrısı: 'Üniversite sınavları ertelenmeli'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "YÖK, acilen bir genelge yayımlayarak üniversite senatolarına 26-31 Mayıs tarihleri arasında fiziki ya da on-line sınav yapılmaması kararını kamu ve vakıf üniversitesi ayrımı gözetmeksizin bir an önce bildirmelidir" çağrısında bulundu.

Açıkel, yazılı açıklamasında, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun, üniversitelerde bahar dönemi final sınavları takviminin tam ortasında yapılacağını belirtti. Yüz binlerce üniversite öğrencisinin memleketlerine gideceğine dikkati çeken Açıkel, final sınavlarının ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Çoğu üniversite öğrencisinin müşahit ve gözlemci olarak sandık güvenliği çalışmalarına katkı verdiğini de aktaran Açıkel, "YÖK, acilen bir genelge yayımlayarak üniversite senatolarına 26-31 Mayıs tarihleri arasında fiziki ya da on-line sınav yapılmaması kararını kamu ve vakıf üniversitesi ayrımı gözetmeksizin bir an önce bildirmelidir" açıklamasını yaptı.