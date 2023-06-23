YÖK Başkanı Özvar'dan 'barınma ve geçinme sorununa' dair açıklama: 'El atmamız gerekmekte'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 257’nci Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'na katıldı.

Özvar, rektörlerden öğrencilerin kira, yaşam standartlarını dikkate alarak barınma ve geçinme sorunlarıyla yakından ilgilenmelerini isteyerek, "Rektör arkadaşlarımızın ve yönetiminin öğrencileriyle yakın temasının daha da önemli olacağı bir sürece giriyoruz. ‘Ben öğrencimi alır okuturum ve mezun ederim’ demekle yetinmeyip, öğrencilerimizin barınma ve geçinme sorunlarıyla da üniversiteler olarak daha yakından ilgilenmemiz veya el atmamız gerekmektedir" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, sözlerine şöyle devam etti:

"Her bir rektör arkadaşımızdan benim beklediğim kampüslerinin bulundukları il ve ilçelerde yurt ve barınma sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri, şehirdeki makamın temsilcileriyle ciddi bir mesai içinde olmalarıdır. Deprem bölgesindeki üniversitelerle olan temasların, eşleştirmelerin, kardeş üniversite projelerinin devam ettirilmesi önemli. Deprem bölgesinde hayat tamamen normale dönene kadar üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."