YÖK Başkanı: Üniversiteyi meslek kapısı olarak görmek hataya düşürebilir

Üniversitenin meslek sahibi yapmayacağını söyleyen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Üniversite kapısını meslek kapısı olarak görmek bizi hataya düşürebilir. Elbette kanun veya mevzuatla bir mesleği icra etme yetkisi veren programlarımız var, hekimlik, doktorluk, eczacılık, sağlık programları gibi. Bu bölümler toplam programlar içindeki oranı itibarıyla baktığınızda düşüktür” dedi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Özvar, “Üniversiteler meslek sahibi yapmayacaksa ne yapar” sorusuna, “Öğrenciyi ilgili programda bilgi, beceri, yetkinlik sahibi yapar. Üniversite okumanın kişisel anlamda kazandıracağı en önemli şey bilgi, beceri ve yetkinliktir” yanıtını verdi.

'Barajın kaldırılması rekabeti getirdi'

Özvar, üniversiteye girişte barajın kaldırılmasıyla ilgili gelen eleştirileri de şöyle yanıtladı:

“Niçin kaldırıldığını açıklayayım: TYT sonrasında lisans programlarını tercih edecek toplam aday sayısı düşüktü. Yani bu girişteki 150 ve 180 barajı AYT'de tercih havuzunu çok daraltmıştı. Biz, eleme usulünden, başarı sıralaması usulüne geçtik. Yani sistemi değiştirdik. Şu andaki bizim sistemimiz dinamik başarı sıralamasına dayalı. Yani sıralamada öne çıkan lisans ve önlisans programlarını tercih edebilme. Bunu yaparak tercih eden aday sayısını 2-2,5 kata çıkardık. Bu durum tercih yapan adaylar arasında rekabeti getirdi.

Tıp, diş hekimliği, mühendislik, eczacılık, mimarlık, eğitim fakültesi gibi alanlarda baraj olduğu gibi devam ediyor. Oraya da şu an itibarıyla dokunmayı düşünmüyoruz. ‘Eksi netlerle üniversitelere giriliyor' eleştirileri yapılıyor. Bunlar doğru değil. Toplamda eksi net yapanı sistem hiçbir şekilde hesaplamıyor ve hiçbir programa yerleştirmiyor.”

'Cumhurbaşkanımızın talimatı olursa alternatif çalışmalar yapabiliriz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir" açıklamasının ardından gündeme gelen konuya ilişkin ise “Bizde üniversiteye erişmek isteyen aday sayısı yüksek. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere sınavlarla ilgili bir talimatı olursa biz bu konuda alternatif çalışmalar yapabiliriz” dedi.