YÖK Başkanı: Öğretim elemanı profilini yakından takip edeceğiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yükseköğretim Meclisi Toplantısı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla YÖK Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Başkanı Bekir Okan ve vakıf üniversitelerinin temsilcileri katıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Özvar, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması, bir başarı hikayesinin yazılması için, üniversitelerin üzerine düşen vazifeleri doğru şekilde yerine getirmesi için, üniversitelerimizin bu öğretim elemanı istihdamı, öğretim elemanlarının profili üzerinde dikkatle durması fevkalade önemlidir. Bundan sonra geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerek devlet gerek vakıf üniversitelerinin istihdam ettiği öğretim elemanı profilini yakından takip edeceğimizi sizlere ifade etmek isterim"

Türkiye'de vakıf üniversitesi sayısının 77'ye ulaştığını belirten Özvar, "Bu fevkalade önemli bir gelişmedir. Bunu takdir ediyorum. Yükseköğretim hizmetinin, kamu hizmetinin vakıf eliyle gerçekleştirilmesi bakımından da fevkalade önemli bir gelişmedir. Vakıf üniversitelerimizde 2020-2021 yılıyla eğitim öğretim gören gençlerimizin sayısı, 700 bine yaklaşmaktadır. Bu seneki kayıtlarla bu sayı biraz daha artacaktır" diye konuştu.

Özvar, "Bütün öğrencilerimizi aşı vurulmaya teşvik etmek noktasında, bütün üniversite yönetimlerimizi göreve davet ediyorum. Bu, bizler açısından fevkalade önemli. Öğretim elemanlarımızın aşılanması yüzde 90'lara varmış vaziyette. Öğrencilerimizde de şu anda aşılanma oranı yüzde 70'lere varmaktadır. Bizler açısından aşıların vurulması fevkalade önemli" ifadelerini kullandı.