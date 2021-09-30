Bilgi Üniversitesi öğrencileri zamlara karşı rektörlük binası önünde toplanacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, 2021-2022 öğretim yılının güz dönemi başında üniversite yönetimi tarafından yapılan fahiş öğretim ücreti zamlarıyla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine üniversite yönetiminin kayıt döneminde güz dönemi derslerinin yüz yüze yapılacağını açıklamasına rağmen bazı derslerin online yapılmasının planlandığı ortaya çıktı.

Bu gelişmelerin ardından rektörlükten konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmaması üzerine üniversitenin öğrencileri, 1 Ekim Cuma günü rektörlük binasının önünde toplanarak basın açıklaması yapma kararı aldı.

Bilgili Susmuyor Platformu'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri olarak, okulun kredi başına ödenen miktara yaptığı zamlara YÖK kararlarının arkasına sığınarak yaptığı öğrenci dostu olmayan online eğitim uygulamasına karşı 1 Ekim Cuma günü saat 14:00'da okul rektörlük binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz" ifadeleri kullanılarak tüm öğrencilere rektörlük önünde tepkilerini dile getirme çağrısında bulunuldu.