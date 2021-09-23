Bilgi Üniversitesi öğrencileri öğretim ücretlerine yapılan zamlara tepkili

2019’un Eylül ayında Can Holding’e satılan İstanbul Bilgi Üniversitesi, yeni öğretim dönemi öncesi ders kredisi başına ödenen ücretlere büyük oranda zam yaptı. Yapılan zam, üniversite öğrencilerinin tepkisini topladı.

Son zamanlarda ülke genelinde üniversitelilerin artan barınma sorunlarının yanı sıra üniversite yönetimi tarafından yıllık öğretim ücretlerine getirilen ek zamlar öğrencileri zor durumda bıraktı. Bilgi Üniversiteli öğrenciler, üniversite yönetiminin aldığı bu karara “özel üniversitelerin, öğrencileri müşteri olarak gördüğünü” belirterek tepki gösterdi.

'Her yıl zam yapılıyor'

Öğrenciler, üniversitenin belirlediği öğretim bedellerinin zaten yüksek seviyede olduğunu ifade ederek bunun üzerine her sene başında getirilen dönemlik zamlar nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

'Yarı dönemde mezun olacak öğrenciler için uygulanan kredi başına ücret bu sene iki katına çıktı'

Mezun konumunda olan bir öğrencinin aktarımlarına göre 4 senedir öğrenim gören öğrenciler, bu sene, 2021 yılı girişli öğrencilerden kredi başına daha fazla ücret ödüyor. Aktardıkları şu şekilde:

“Mezun öğrenci konumunda olduğum için kalan derslerimi kredi başına ücret ödeyerek alıyorum. Geçtiğimiz bahar dönemi ve yaz okulunda kredi başına ödediğim ücret 625 TL ‘idi. Bunu göz önünde bulundurarak 39 kredi için ödeme tutarımı 24 bin 375 TL olarak hesaplamıştım. Tabii ki dönemlik artışlar bekliyordum 100-300 TL arasında ancak ödeme dönemi geldiğinde sayfamda gördüğüm artış beni çok şaşırttı ve bu konuyla ilgili önceden bir bilgilendirme yapılmamıştı. Taksitli-kredi başına ödemem gereken ücret 1450 TL olarak gözüküyor yani ücret yaklaşık 2,3 katına çıkarılmış durumda.”

Halihazırda öğrenim ücretlerinin yüksek olduğu özel okullardaki öğrenciler, eğitimlerini tamamlamakta güçlük çektiklerini veya öğrenim ücretleri sebebiyle eğitimlerini yarıda bıraktıklarını ifade ediyor.

Öğrenciler, öğrenci değil müşteri olarak görüldüklerini ve bunun eğitim haklarına ulaşmalarına engellediğini söyleyerek herkesi eşit, bilimsel ve laik bir eğitime kolayca ulaşabilmek amacıyla birlikte etmeye mücadeleye çağırdılar.