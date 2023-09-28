Yoğurtçu Parkı Dayanışması'ndan 'Kurbağalıdere' buluşması

Yoğurtçu Parkı Dayanışması 1 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Kadıköy Yoğurtçu Parkı Yunus Emre Heykeli Önü'nde buluşmaya; Kurbağalıdere'deki son durum hakkında da sohbet etmeye çağırıyor.

Çevre Mühendisi Ömür Yaşayan'ın konuşmacı olacağı buluşmada, İstanbul genelinde yapılan dönüşüm ve usulsüzlükler, farklı mücadele deneyimleri bütünsel olarak ele alınacak. Kadıköy'ün son yıllarda yaşadığı değişim ve dönüşüm, tarihinin yağmalanması, Haydarpaşa, Söğütlüçeşme ve Yoğurtçu Parkı üzerinden tartışılacak.

Su Ürünleri Kooperatifi geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Kurbağalıdere'nin kıyı şeridi boyunca 800 metrelik bölümünü tel çitlerle çevrelemişti. Osmanağa Mahalle Sakinleri konunun takipçisi olacağına dair basın açıklaması yaptı. Mahalleli konuyla ilgili yetkili kurumları sorumluluk almaya çağırdı ve Kurbağalıdere’de gerçekte neler yaşandığını sordu. İstanbul Valiliği Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Kadıköy Belediyesine’ne dilekçeler verildi.

2002 yılı AKP iktidarından bu yana Kıyı Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte tam yedi kez değişiklik yapıldı. Kapalı kapılar ardında rant uğruna alınan kararlardan bıktığını belirten Osmanağalılar, herkesin sorumluluğu bir diğerine attığı, bu dayanaksız ve usulsüz uygulamalara derhal son verilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Birlikte düşünmeye ve harekete geçmeye çağırıyor.