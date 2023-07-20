YKS verilerinde tablo iç karartıcı: Fen bilimlerinde doğru yanıt ortalaması 4'ü bulmadı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ersoy, YKS'nin üç oturumunda adayların doğru yanıt ortalamalarını da duyurdu.

Veriler eğitimdeki tablonun iç karartıcı sonuçlarını gözler önüne serdi.

YKS TYT testi ortalamaları

Ersoy'un açıklamasına göre YKS Temel Yeterlilik Testi'nde adayların doğru cevap ortalaması şöyle oldu:

Türkçe (40 soru) testinde 20,021

Sosyal bilimler (20 soru) testinde 8,688,

Temel matematik (40 soru) testinde 8,218

Fen bilimleri (20 soru) testinde 3,546

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ortalamaları

Matematik (40 soru) 7,576

Fizik (14 soru) 2,519

Kimya (13 soru) 1,768,

Biyoloji (13 soru) 2,080

Türk dili ve edebiyatı (24 soru) 5,763

Tarih-1 (10 soru) 1,730

Coğrafya-1 (6 soru) 1,304

Tarih-2 (11 soru) 1,805

Coğrafya-2 (11 soru) 2,435

Felsefe (12 soru) 1,844,

Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) 1,394

Yabancı Dil Testi (YDT) ortalamaları

80 soruluk yabancı dil testlerinde ise doğru yanıt ortalamaları şöyle: