YKS verilerinde tablo iç karartıcı: Fen bilimlerinde doğru yanıt ortalaması 4'ü bulmadı

ÖSYM Başkanı Ersoy YKS'de doğru cevap sayısı ortalamalarını paylaştı. Buna göre fen bilimleri testindeki 20 soruya doğru cevap ortalaması 4'ü bulmadı.

Haber Merkezi

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ersoy, YKS'nin üç oturumunda adayların doğru yanıt ortalamalarını da duyurdu.

Veriler eğitimdeki tablonun iç karartıcı sonuçlarını gözler önüne serdi.

YKS TYT testi ortalamaları

Ersoy'un açıklamasına göre YKS Temel Yeterlilik Testi'nde adayların doğru cevap ortalaması şöyle oldu:

  • Türkçe (40 soru) testinde 20,021
  • Sosyal bilimler (20 soru) testinde 8,688,
  • Temel matematik (40 soru) testinde 8,218
  • Fen bilimleri (20 soru) testinde 3,546

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ortalamaları

  • Matematik (40 soru) 7,576
  • Fizik (14 soru) 2,519
  • Kimya (13 soru) 1,768,
  • Biyoloji (13 soru) 2,080
  • Türk dili ve edebiyatı (24 soru) 5,763
  • Tarih-1 (10 soru) 1,730
  • Coğrafya-1 (6 soru) 1,304
  • Tarih-2 (11 soru) 1,805
  • Coğrafya-2 (11 soru) 2,435
  • Felsefe (12 soru) 1,844,
  • Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) 1,394

Yabancı Dil Testi (YDT) ortalamaları

80 soruluk yabancı dil testlerinde ise doğru yanıt ortalamaları şöyle:

  • Almanca 38,082
  • Arapça 28,170
  • Fransızca 39,246
  • İngilizce 39,242
  • Rusça 38,995 

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