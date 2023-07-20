YKS verilerinde tablo iç karartıcı: Fen bilimlerinde doğru yanıt ortalaması 4'ü bulmadı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Ersoy, YKS'nin üç oturumunda adayların doğru yanıt ortalamalarını da duyurdu.
Veriler eğitimdeki tablonun iç karartıcı sonuçlarını gözler önüne serdi.
YKS TYT testi ortalamaları
Ersoy'un açıklamasına göre YKS Temel Yeterlilik Testi'nde adayların doğru cevap ortalaması şöyle oldu:
- Türkçe (40 soru) testinde 20,021
- Sosyal bilimler (20 soru) testinde 8,688,
- Temel matematik (40 soru) testinde 8,218
- Fen bilimleri (20 soru) testinde 3,546
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ortalamaları
- Matematik (40 soru) 7,576
- Fizik (14 soru) 2,519
- Kimya (13 soru) 1,768,
- Biyoloji (13 soru) 2,080
- Türk dili ve edebiyatı (24 soru) 5,763
- Tarih-1 (10 soru) 1,730
- Coğrafya-1 (6 soru) 1,304
- Tarih-2 (11 soru) 1,805
- Coğrafya-2 (11 soru) 2,435
- Felsefe (12 soru) 1,844,
- Din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) 1,394
Yabancı Dil Testi (YDT) ortalamaları
80 soruluk yabancı dil testlerinde ise doğru yanıt ortalamaları şöyle:
- Almanca 38,082
- Arapça 28,170
- Fransızca 39,246
- İngilizce 39,242
- Rusça 38,995