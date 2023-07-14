Kabine ve Meclis sağcılık yarışında: İlk hedef karma eğitim

Seçimlerin ardından sağcıların ezici çoğunlukta olduğu bir Meclis bileşimi oluştu. Yenilenen kabine ise bu yeni bileşimle adeta gericilik yarışına soyundu. İlk adımlardan biri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Karma eğitimi hedef alan çıkışını 'kız okulları' önerisiyle yineleyen bakan, Meclis'te taraftar bulmakta zorlanmadı. 'Halkın hassasiyetleri'ni kılıf yapanlar kadın üniversiteleri, kadın hastaneleri ve laikliğin kaldırılmasını istedi.

10 yıl önce de karma eğitimi hedef almıştı

İmam hatipleşmeden cemaat ve tarikatlarla imzalan protokollere dek birçok gerici uygulamada imzası bulunan Yusuf Tekin, AKP'nin vazgeçemediği isimlerden.

Rektör olabilmesi için kişiye özel kararname dahi çıkarılan Tekin, 6 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Tekin'e ilişkin ilk uyarı soL'dan geldi. Atama kararının hemen ardından yapılan yapılan haberde 10 yıl önce karma eğitimi hedef alan sözleri hatırlatıldı.

'Hassasiyet' siyaseti

19. Milli Eğitim Şurası'nda karma eğitimin masaya yatırılmasını değerlendiren Tekin, mevcut yasal düzenlemelerde eğitimin karma olmasını zorunlu kılan bir hüküm bulunmadığını söylemişti. 'Halkın değerlerinin' belirleyici olduğunu söyleyen Tekin, "Halkın istediği şekilde Milli Eğitim Bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapar" demişti.

Tepki çeken açıklama bir ay sonra A Haber'de katıldığı yayında 'eski dostum' dediği Melih Altınok tarafından bakana soruldu. Eleştirileri gülümseyerek karşılayan Yusuf Tekin, 'kız okulları' konusunda ilk adımı attı.

Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" dediğini iddia eden Tekin, "Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşmasını sağlamak. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" dedi.

Karma eğitimin esas olduğunu ifade etti ancak "Ama bu tür gerekçelerle, yani eğitimin, okullaşma oranının artması anlamında bu tür tedbirleri almak gerekiyorsa beraber alalım" diye ekledi.

'Cumhur' el yükseltti: Kadın üniversiteleri, kadın hastaneleri

Cemaatler ve tarikatların hasretle beklediği açıklama gerici koroyu harekete geçirdi. İlk destek Cumhur İttifakı'nın küçük ortağından geldi.

"Çocuklarımızın hangi okula gideceğine de aileleri ve kendileri karar verir" diyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici el artırarak, "Japonya'daki gibi kadın üniversiteleri de açmalıyız. Şehir hastanelerinden başlayarak her ile en az bir kadın hastanesi de planlamalıyız" dedi.

'Kız okulları' çıkışı Meclis'te de destek buldu. HÜDA PAR Antep Milletvekili Şahzade Demir, "Kimse çocuklarını karma eğitim veren kurumlara göndermeye zorlanmasın" dedi.

Karma eğitimi 'dayatma' olarak niteleyen Demir, "İnsanımız çocuğunu hangi okula göndermek istiyorsa baskı katında kalmadan kendi değerleri doğrultusunda göndersin" ifadeleri kullandı.

Açık hedef: Laiklik

'Kız okulları'nın önündeki engeli ise Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın fark etti.

Bakana desteğini ilan eden Boynukalın, "Laiklik, kız çocukları için ayrı okul açılmasına engelse, o laikliği kaldırmak gerekir" dedi.

Öte yandan Tekin’in açıklamaları bakanlık personeli arasında tedirginlik yarattı. Halihazırda kız imam hatip okulu ile kız meslek lisesi olduğuna işaret eden bakanlık personeli, Tekin’in asıl niyetinin “ilkokuldan itibaren kız okulu açmak ve bu şekilde karma eğitimi delmek olduğunu, bakanlığın üst kadrolarının da bunu kabul ederek, destek olacak kişilerden seçildiğini” kaydediyor.