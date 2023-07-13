'Kız çocuklarının eğitimi terk etmesinin sebebi karma eğitim değil, yoksulluk'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Temmuz’da katıldığı bir TV yayınında, kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin, "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" dediğini öne süre sürdü.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi, yayımladığı raporla kız çocuklarının eğitimden yoksulluk sebebiyle uzak kaldığına dikkat çekti.

Raporda, "Yapılan tüm araştırmalar, kız çocukların okullaşamaması ve bir aşamadan sonra eğitimi terk etmelerinin en önemli nedeninin 'yoksulluk' olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla 'çocuk işçiliği' ve 'toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri' nedeniyle 'çocuk evliliklerinin' sayısı her geçen gün artıyor. Ayrıca köy okullarının kapatılması, taşımalı eğitime geçilmesi ve 4+4+4 sistemi kırsalda kız çocukların eğitime erişimden yoksun kalmasının en önemli nedenlerinden biridir" denildi.

Yayımlanan rapor şöyle:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Kız çocuklarını okula göndermeyen velilerin argümanlarından biri de 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum.'' açıklamasıyla kız çocukların okula devam etmemesinin nedenini 'karma eğitime' bağladı. Oysa, araştırmalar kız çocuklarının okul devamsızlığının ve okul terkinin en önemli nedeninin 'yoksulluk' olduğunu gösteriyor.

'1,5 milyonu aşkın kız eğitim dışı kalmıştır'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2021- 2022 eğitim öğretim yılı okullaşma istatistiklerine göre ilkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, lisede 373 bin kız çocuğu eğitimin dışındadır. Açık öğretimde okuyan kız çocuğu sayısı ise 636 bin 270’tir. Yani, 1,5 milyonu aşkın kız çocuğu artık eğitim dışı kalmıştır. 2020/21 eğitim-öğretim döneminde, ilkokul çağında her 100 kız çocuğundan yaklaşık 7'si okula gidemedi. 2019 yılında 5-14 yaş aralığındaki 53 bin kız çocuğunun eğitime devam etmeme sebebi eğitim masraflarının karşılanamamasıdır. 2019 yılında 15-17 yaş aralığındaki 80 bin kız çocuğunun eğitime devam etmeme sebebi eğitim masraflarının karşılanamamasıdır. 2021’de yayımlanan TÜİK verilerine göre 15-17 yaş arasındaki çocukların yüzde 16,4’ü işgücünde, yani her yüz çocuktan 16’sı halihazırda çalışıyor ya da aktif olarak iş arıyor. Cinsiyete göre bakıldığında; oğlan çocuklarda işgücüne katılım oranı yüzde 22,9’ken kız çocuklarda bu oran yüzde 9,5’tir.

'Son 10 yılda evlendirilen kız çocuk sayısı 300 bini geçmiştir'

TÜİK’in verilerine göre 2021 yılında 7 bin 190 çocuk doğum yaptı. Doğum yapanların 117’si 15 yaşının altındaki çocuklar oldu. 2020 yılında 17 yaşının altında 8 bin 271 kız çocuğu doğum yapmıştır. Yine TÜİK verilerinden yola çıkarak söyleyebiliriz ki, yılda 13 binden fazla kız çocuk aile baskısıyla evlendirilmektedir. Son 10 yılda evlendirilen kız çocuk sayısı 300 bini geçmiştir. 2021 yılında 16-17 yaş grubundaki evlenen kız çocuklarının toplam evlenmeler içindeki oranı yüzde 2,3'tür. Okulda kendini dışlanmış hissettiğini belirten 13-17 yaş grubu kız çocukların oranı yüzde 57,6 oldu. UNICEF'in raporuna göre, Türkiye'de 15 yaşındaki çocukların neredeyse yarısı yaşamından memnun değil. 2019 yılında 5-14 yaş arası kız çocuklarının yüzde 79,6'sı, 15-17 yaş arasındaki kız çocuklarının yüzde 25,4'ü tarım sektöründe çalışmıştır. 2020 yılında güvenlik birimlerine ulaşan 77 bin 831 olayın mağduru kız çocuklarıdır.”

'4+4+4 sistemi kız çocuklarını eğitimden yoksun bırakıyor'

Yapılan tüm araştırmalar, kız çocukların okullaşamaması ve bir aşamadan sonra eğitimi terk etmelerinin en önemli nedeninin 'yoksulluk' olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla 'çocuk işçiliği' ve 'toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri' nedeniyle 'çocuk evliliklerinin' sayısı her geçen gün artıyor. Ayrıca köy okullarının kapatılması, taşımalı eğitime geçilmesi ve 4+4+4 sistemi kırsalda kız çocukların eğitime erişimden yoksun kalmasının en önemli nedenlerinden biridir. Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’in bir an önce 'argümanlardan' değil de kanıta dayalı bu araştırmalardan yola çıkarak kız çocuklarına yönelik ihmal ve istismarın önüne geçen erken çocukluk eğitiminden başlayarak üniversiteye kadar eğitimlerini devam ettirecek projeleri hayata geçirmesini heyecanla bekliyor ve önerilerimizi sunuyoruz: