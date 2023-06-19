YKS için evden çıkan Hüseyin'den 3 gündür haber alınamıyor

Sınava girmediği ve telefonunun en son Cizre ilçesinde sinyal verdiği belirlenen Hüseyin Yoncuz'u arama çalışması devam ediyor.

Haber Merkezi

Şırnak'ın İdil ilçesinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için Cuma günü kent merkezine giden Hüseyin Yoncuz’dan haber alınamıyor.

Yoncuz’un arkadaşlarına gitmiş olabileceğini düşünen ailesi, Cumartesi günü sınavın ardından aradıkları oğullarına ulaşamadı. Aile, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

DHA'da yer alan habere göre polisin yaptığı araştırmada, Hüseyin Yoncuz'un telefonunun en son Cuma akşam saatlerinde Cizre ilçesinin Konak Mahallesi'nde sinyal verdiği, kent merkezine gitmediği ve sınava da girmediği tespit edildi.

Ağabeyi Mehmet Yoncuz, her yerde kardeşini aradığını ve 3 gündür herhangi bir ize rastlamadıklarını belirterek, görenlerin en yakın güvenlik birimine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi.

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