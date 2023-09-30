Yine yağmur yine konteyner kenti basan sular: Bir kişi kalp krizi geçirdi

Hatay'da akşama doğru yağan yağmurun ardından depremzedelerin kaldığı konteyner kentleri su bastı. Her yağan yağmurda benzer sorunlarla karşılaşan depremzedeler yaşadıkları sorunlardan ötürü tepkilerini dile getirdiler. Bazı konteyner kentlerde depremzedeler yaşanan sorunları protesto etti ve yetkililer konteyner kente gelerek olayları yatıştırmaya çalıştı.

'Elektrik prizlerinden sular akıyor, bir kişi kalp krizi geçirdi'

Konuya dair soL'a konuşan bir depremzede "Elektrik prizlerinden, lambaların olduğu yerden dahi sular akıyor. Burada bütün konteynerler heba oldu. Burada kalp krizi geçirdi biri az önce. Ambulans da geldi şimdi gördüğünüz gibi. İnsanlar perişan olmuş durumda" dedi.

Konteyner kentleri su bastıktan sonra rahatsızlaşan bir depremzede kalp krizi geçirdi. Olay yerine ulaşan ambulans ile sağlık görevlileri ilk müdaheleler yapıldı

Birçok konteyner kent sular altında kaldı

Yaşan yağmurdan dolayı depremzedeler sorun yaşarken bir çok konteyner kent de sular altında kaldı. soL'un aldığı bilgilere göre Özyiğin Konteyer Kenti, 23 Temmuz Konteyner Kenti, Tayfur Sökmen Konteyner Kenti sular altında kalan yerler arasında. Depremzedelerin tüm eşyaları, gündelik kullanım araçları, öğrencilerin okul kıyafetleri ve ders kitaplarına kadar her şey su içinde kaldı.

23 Temmuz Konteyner Kenti'nde yaşananlar protesto edildi

Yağan yağmurdan dolayı yeterli altyapı olmayan konteyner kentleri sular altında kalırken depremzedeler yaşanan sorunlara tepki gösterdi. 23 Temmuz Konteyner Kenti'nde yaşayan depremzedeler durumu protesto ederken olay yerine Kaymakam ve bir çok polis geldi.

Bir çok yerde lağım sularının konteyner kentlere geldiği ifade edilirken yine bazı konteynerlerin yağmur sularına dayanıksız olduğu ve su sızdırdığı belirtildi.