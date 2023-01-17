Yine tarikat yurdu, yine çocuk istismarı!

Türkiye'de tarikatlar ve cemaatler eliyle çocuk istismarı olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor.

14 yaşında bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı olaya ait dosya tv100 Ana Haber tarafından gündeme getirildi.

İstismar olayının merkezi İstanbul Sultangazi’de İşrak Vakfı.

Tacizin yaşandığı bu gerici vakfın müdürü, yatılı kalan 14 yaşındaki çocuğu istismar etti. Kamera kayıtlarının ve beyanların ortada olduğu olayda, örtbas etme çabalarına rağmen savcılık olayın peşini bırakmadı.

Söz konusu istismarın yaşandığı tarih 16 Eylül 2022 olarak kayıtlara geçerken; 14 yaşındaki mağdurun 44 yaşındaki okul müdürüyle koridorda karşılaştığı ve müdürün bir bahaneyle odaya çağırarak kapıyı arkadan kilitlediği görülüyor.

İstismar olayı bu sırada yaşanırken, çocuğun ailesinin, savcılığa şikâyette bulunmalarına rağmen ifadelerini geri çektiği öğrenildi.

Taciz zanlısı, mağdura psikolojik baskı da yaparken, “Böyle bir şey anlatılır mı? Sen bunları niye anlatıyorsun bunlar ayıp olaylar değil mi” diyerek yaşananların üstünü kapatmaya çalıştı.

Savcılık, işin peşini bırakmazken ilk ifadelerin tutarlı olduğu kayıtlara geçerek değiştirilen ifadeler dikkate alınmadı.

Vakıf yönetimi, taciz iddialarını ayyuka çıkmasının ardından kapılara tadilat yaptırdı ve 9 dakikalık taciz kâbusu sırasında açılmayan o kapının aslında kilitli olmadığı imajını vermeye çalıştı. Vakıf, “Kapı kolları bozuk” savunmasının arkasına saklanmak istedi. O anlara ait fotoğraflar da iddianameye eklendi.

İddianamede, dosya kapsamındaki suçun niteliği, mağdurun koruma ihtiyacının bulunması, yaşı gereği yönlendirilmesinin kolay olması, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kamu davası açmaya yeterli delil elde edildiği belirtildi.

Taciz iddiasının peşini bırakmaya savcı davayı da açtı. Taciz zanlısı okul müdürü tutuklandı. Taciz zanlısı, 4 aydır cezaevindeyken; kişiyi hürriyetten yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlamasıyla 13 buçuk yıldan 30 yıla kadar hapsi istendi.

14 yaşındaki mağdur çocuk ise ailesinin yanında iken devlet korumasına alınmadı.