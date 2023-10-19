Yine silahlı çatışma: Eski Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı öldü

Son zamanlarda sıkça haberlere yansıyan silahlı çatışmalara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada eski Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fazlı Centilmen ve kardeşi Gökhan Ethem Centilmen öldü, 1 yaralının ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Kusunlar Mahallesi'ndeki çiftlik evinde, Gökhan Ethem Centilmen, Fazlı Centilmen, L.G, K.F, O.K. ve Y.B. arasında tartışma çıktı. Evdeki 6 kişi arasındaki tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü, abi kardeş oldukları belirtilen Gökhan Ethem Centilmen ve Fazlı Centilmen ile L.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gökhan Ethem Centilmen ile Fazlı Centilmen öldü.Tedavisi devam eden L.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili K.F. ve O.K. gözaltına alınırken, Y.B'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Eski Alperen Ocakları Genel Başkanı duyurdu

Eski Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Yağcı, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yağcı açıklamasında "Ne gitmediğimiz Suriye kalmıştı, ne adım atmadık vatan toprağı. Omuz omuza çalıştığımız, Görevde olduğum dönemde Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcılığımızı da yapan kardeşimiz, reisimiz Fazlı Centilmen’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Binlerce kişi hayatını kaybetti

Silahlı çatışma haberleri neredeyse her gün medyaya yansırken; söz konusu çatışmalarda binlerce kişi yaralandı ve hayatını kaybetti.

Umut Vakfı'nın 2023 yılının başında yayımladığı rapora göre; 2022’de medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansıdı. Türkiye genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi öldürüldü, 4 bin 231 kişi de yaralandı.

Ruhsatlı veya ruhsatsız silahların toplamı dikkate alarak yapılan hesaplamada Türkiye’de her 100 kişiye 16,5 silah düşüyor.