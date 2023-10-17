Şiddet sarmalı devam ediyor: Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bireysel silahlanmanın artması sonucunda, silahlı çatışma haberlerinin sayısında da ciddi bir artış yaşandı. Son zamanlarda artış gösteren silahlı çatışma haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Diyarbakır'da 2 aile arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde, iki aileden çocuklar arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Aile bireylerinin de dahil olmasıyla büyüyen bıçaklı ve silahlı kavgada, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 25 yaşındaki Rezan D, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Binlerce kişi hayatını kaybetti

Silahlı çatışma haberleri neredeyse her gün medyaya yansırken; söz konusu çatışmalarda binlerce kişi yaralandı ve hayatını kaybetti.

Umut Vakfı'nın 2023 yılının başında yayımladığı rapora göre; 2022’de medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansıdı. Türkiye genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi öldürüldü, 4 bin 231 kişi de yaralandı.

Ruhsatlı veya ruhsatsız silahların toplamı dikkate alarak yapılan hesaplamada Türkiye’de her 100 kişiye 16,5 silah düşüyor.