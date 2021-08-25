Yine sıcak hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarından itibaren (26 Ağustos) hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı.

MGM'den yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Maraş'da 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Antep'te 36-40 dereceler civarında seyretmesi bekleniyor.

Önümüzdeki haftaya kadar sürmesi bekleniyor

Sıcak havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilirken, sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde başta yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edildi.