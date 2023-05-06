Yine sahte hekim skandalı: Kentin göbeğinde muayenehane açmış

Karaman İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Ramazan Atasever'in hiçbir diploması olmadığı halde kent merkezinde diş muayenehanesi açtığını ve burada hasta kabul ettiğini belirledi. Atasever'i bir süre takibe alan jandarma, dün sabah yasa dışı muayenehaneye baskın düzenledi.

DHA'nın haberine göre, şüpheli gözaltına alınırken, muayenehanedeki tıbbi malzeme ile ilaçlara el koyuldu. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Atasever, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Atasever ifadesinde sadece 2 hasta muayene ettiğini, tedavi uygulamadığını öne sürdü.