Ev sahibi kiracısının oturduğu evin elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi

İstanbul Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında 22 yıldır kiracı olarak oturduğunu söyleyen Kazım Yıldız'ın ikamet ettiği binayı 8 yıl önce Ömer Yıldırım satın aldı. İddiaya göre, Ömer Yıldırım binanın zemin katında oturan ve kiracısı olan Kazım Yıldız'a evi satmak istediğini söyledi ve evi boşaltmasını istedi. Yıldız, evin kirasını artırıp oturmayı teklif etti; ancak ev sahibi Ömer Yıldırım bunu kabul etmedi. Ev sahibi Ömer Yıldırım, Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Kazım Yıldız'ın oturduğu zemin kattaki dairenin elektrik ve suyunu kestirdi.

DHA'nın haberine göre, abonelik sözleşmesinin ev sahibi Ömer Yıldırım'ın adına olduğunu söyleyen Yıldız, "Ben 22 yıldır bu binada oturuyorum. Hiçbir gün kiramı, su faturamı ve elektrik faturamı aksatmadım. Hiçbir problemimiz yoktu eski ev sahipleriyle. Bu adam 7 yıl önce burayı aldı. Ramazan Bayramı'nda memlekete gittim. Ben memleketteyken beni aradı. 'Haberin olsun su ve elektriğini keseceğim' dedi. Kesme ben 3 ay içinde ev bulup çıkacağım senin evinden dedim. Bayram mesajı da attım. Ayın 25'inde kirasını da ödedim. O da ayın 18'inde elektriğimi kesmiş. Memleketten gelirken duydum ki, elektriğimi kesmiş. Annem zaten hasta. Oksijen almazsa elektriği de çalışmazsa durumum vahim. Anneme bir şey olursa ne olacak? Faturalar ev sahibinin üzerine. Kendi üzerimize almak istedik ama kabul etmedi. Kira sözleşmesini de vergi ödememek için yapmadı. Bundan dolayı sözleşmeyi iptal ettiği için elektrik ve suyu kestirdi. Biz suyun vakasını açtığımız için şu anda kullanabiliyoruz. Ama elektrik saatine mühür vurulduğu için kullanamıyoruz. Bizi evden çıkarıp burayı yabancı uyruklulara kiralamak istiyor. Bana vergi gelecek diye ne faturaları üzerimize verdi ne de kira sözleşmesi yaptı. Elektriği mühürlemişler suyu açtı ama elektriği açamadık. Evden çıkmamızı istiyor" diye konuştu.

Yıldız, "Biz birbirimizi mahkemeye verdik. Mahkeme sonuçlanana kadar gelsin sözleşmemizi yapsın. Mahkeme kime karar verirse o zaman çaresine bakacağız. Kontratımızı yok. Bana vergi gelecek diye kontrat yapmadı" dedi. Kiracısı Kazım Yıldız'ın iddialarına cevap veren ev sahibi Ömer Yıldırım ise "Ev bulacağım diyerek beni oyalıyor" iddiasında bulundu.