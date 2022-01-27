Yine kişiye özel ilan: Başarılı adaylar mülakatta elendi

Iğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans Bankacılık ve Sigortacılık bölümündeki ‘Maliye' programına öğretim görevlisi almak için 8 Aralık 2021 tarihinde ilan verdi. Süreç sonunda bu kadroya, Finans Bankacılık ve Sigortacılık bölümünün bağlı olduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin dekan yardımcısı Selçuk Ekici’nin eşi Filiz Ekici atandı.

ANKA'daki habere göre, Selçuk Ekici’nin eşinin akademik kadro alabilmesi için alım şartlarının iki kez değiştirildiği, Ekici’nin eşine uygun şartlar eklenerek boş kadroya Filiz Ekici’nin atanmasının sağlandığı ileri sürüldü.

Başarılı adaylar mülakatta elendi

İddiaya göre 13 Aralık 2021 tarihinde yapılan değerlendirmede Filiz Ekici, mülakata çağırılacak ilk 10 kişi arasına giremedi. Filiz Ekici, açıklanan ilk sonuçta 12. sırada yer alırken daha sonra yapılan bir düzenleme ile 11. sıraya yükseldi.nEkici ilk 10’a giremeyince sınava katılmaya hak kazananların mülakatta düşük notlar verilerek elendiği iddia edildi.

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır” şartından dolayı tüm adaylar başarısız sayılarak boş kadroya dekan yardımcısının eşi alındı.

Şartlar değiştirildi

Üniversite tarafından verilen ilanda, “maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olma” şartı yer alıyordu. Ancak bu şart, sonra “maliye alanında lisans mezunu olup, maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olma” şartı ile değiştirildi. Bu şart, daha sonra bir kez daha değiştirilerek, “maliye alanında lisans mezunu olup, maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla lisanstan sonra alanında en az iki yıl mesleki tecrübeye sahip olmak” şeklinde yeniden düzenlendi.

Program için ‘ön değerlendirme tarihi' olan 17 Aralık'ta açıklanan sonuçta, istenen şartları yalnızca üç adayın sağladığı belirtildi. Filiz Ekici, üç kişilik listede 3. sırada yer aldı. İddiaya göre mülakat sınavına da Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Ekici ile aynı bölümden öğretim üyeleri girdi.