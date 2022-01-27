Metro Turizm'in kaçak sahibi Galip Öztürk'ün fotosunu çeken kişi hakim çıktı

Türkiye'de adam öldürülmesine azmettirmekten müebbet hapis cezası onanması üzerine Gürcistan'a kaçan Metro Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk hakkında Türkiye’de yakalama kararı bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin en büyük 30 organize suç örgütü raporunda Galip Öztürk 7. sırada yer alıyor. Gürcistan'da kaçak olarak hayatını sürdüren Galip Öztürk'ün kendisine ait sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı aile fotoğrafı ile büyük bir skandal ortaya çıktı.

Samsun Etik Haber’de yer alan habere göre; Öztürk'ün eşi, çocukları ve şirket çalışanları ile çekindiği fotoğrafta, fotoğrafı çekenlerin Öztürk'ün arkasındaki camdan yansıması, Türkiye’deki adalet sistemini gözler önüne serdi.

Fotoğraf çekenlerin arasında Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Kemal Alver'in de olduğu görüldü.

Galip Öztürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Alver'in de görüntüsünün ortaya çıkması üzerine Öztürk yayımladığı fotoğrafı kaldırdı. Fotoğrafı yayından kaldıran Öztürk kısa süre sonra Alver’i fotoğraftan kırparak aynı fotoğrafı tekrar paylaştı.

'Kızım için gittim'

Samsun Etik Haber Genel Yayın Yönetmeni Berat Gonca ve Genel Yayın Koordinatörü Sezer Sezer, fotoğrafın gerçek olup olmadığını Samsun Adalet Komisyon Başkanı Hakim Kemal Alver'e sordu. Hakim Alver, fotoğraftakinin kendisi olduğunu belirterek, "Söz konusu fotoğraftaki kişi benim. Fotoğrafta Öztürk'ün hemen yanında oturan kişi benim öz kızımdır. Kızım, Öztürk'ün şirket avukatlığını yapmaktadır. Kızımın şirketle ilgili Öztürk ile görüşmesi gerekiyordu. Kızımı tek başına Gürcistan'a göndermemek için kendisine eşlik ettim" dedi.

Kendisine Galip Öztürk'ün cinayetten müebbet hapis cezasının onandığı ve yargılandığı çete davalarından dolayı gözaltı kararları olduğunu bilip bilmediğinin sorulması üzerine Alver, "Bu konularda bilgim var" şeklinde cevaplandırdı.